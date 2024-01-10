Адвокат Мамаева назвала возможную причину распространения информации о дебоше на борту

Евгения Векина, адвокат футболиста Павла Мамаева, в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость об устроенным Мамаевым дебоше на борту самолета рейса Москва — Дубай.

«Действительно, сегодня мой доверитель Павел Мамаев вместе со своей семьей находились в самолете компании «Flydubai», готовящемся к вылету по маршруту Москва — Дубай из аэропорта Внуково. При разгоне самолета для взлета, была обнаружена техническая неисправность, совершена вынужденная остановка воздушного судна, а также последовало отложение вылета. Что же касается сегодняшней публикации в одном из Telegram-каналов на тему «дебоша» на борту самолета при выходе из него пассажиров, могу с уверенностью опровергнуть и сообщить о том, что это информационный вброс, возможно сделанный в преддверии ближайшего судебного заседания», — сказала «СЭ» Векина.

Также адвокат футболиста рассказала подробности эпизода с коляской.

«Путешествуя с ребенком младше двухлетнего возраста, по правилам перевозки авиапассажиров и при надлежащем оформлении, пассажир имеет право сдать коляску весом до 8 кг со складным механизмом непосредственно у трапа самолета. Соответственно, при выходе из него коляска также должна быть выдана к входу, о чем, собственно, и была законная просьба Павла к бортпроводникам. Несмотря на задержку, коляска ребенку была выдана, принесены извинения», — сказала Векина «СЭ».

35-летний Мамаев — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России. В 2023 году он стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».