Ахметов мечтает играть в Испании: «Интересный, техничный чемпионат»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал, что хочет поиграть в испанской ла лиге.

— У тебя есть мечта попасть в топовый европейский чемпионат. В каком чемпионате ты бы хотел поиграть?

— Наверное, в Испании. Мне нравится ла лига — интересный, техничный чемпионат. Там много сильных команд, ни у кого нет легких матчей: все бьются, играют в футбол.

— Матч с «Реалом» за ЦСКА пока лучший для тебя?

— Не сказал бы, что лучший матч, но запоминающийся.

— А какой же лучший?

— Один тяжело назвать. С «Зенитом» я провел хороший матч, когда у меня плечо вылетело. Я отдал голевую и предголевую, мы 2:0 выиграли. Было много хороших матчей, где я отмечался результативными действиями.