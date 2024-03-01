Зарема: «Мы к стадиону, полю, команде, сотрудникам офиса относились как к личному и родному. А у них все корпоративное»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о текущей ситуации в клубе.

«Мы к стадиону, полю, команде, сотрудникам офиса относились как к личному и родному. А у них все корпоративное. В этом вся разница. У них корпоративные карточки, корпоративные ништяки и корпоративная безответственность», — сказала Зарема «СЭ».

29 февраля комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». «Спартак» может провести матч 20-го тура РПЛ с «Факелом» в «Лужниках» или на «Арене Химки».

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место. 2 марта команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях с «Зенитом» в 19-м туре.