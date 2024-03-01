Ахметов: «Спартак» везде был принципиальным соперником. Думаем о нем, готовимся к матчу»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов в интервью «СЭ» рассказал, что петербургская команда настраивается на ближайший официальный матч со «Спартаком».

— Какой соперник для тебя сейчас самый принципиальный — «Краснодар», ЦСКА, «Рубин»? Может, кто-то еще?

— И «Краснодар» сейчас будет, и ЦСКА. «Рубин» — не знаю, много времени прошло. Там и знакомых уже не осталось, новая команда давно.

— А «Спартак»? Все-таки матчи с ним принципиальны и для ЦСКА, и для «Зенита».

— Да, «Спартак» везде был принципиальным соперником, тем более здесь, в «Зените».

— Первый официальный матч у тебя будет как раз со «Спартаком».

— Да, все понимают, что первая официальная игра у нас будет с ними. Думаем об этом, готовимся к этому матчу.