Ахмед Айдамиров: "18 клубов в РПЛ? "Ахмат" за – нужно играть по воскресеньям и средам"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал "СЭ" позицию клуба по расширению российской премьер-лиги с 16 до 18 клубов. Вчера на заседании исполкома РФС этот вопрос поднял президент ЦСКА Евгений Гинер.

– Конечно, мы за. Если только туры сумеем впихнуть в календарь, – сказал Айдамиров.

– Как впихнуть, если есть матчи Кубка, сборных, евротурниров, и при том в середине и конце декабря выходить на поле почти невозможно?

– Получилось бы, наверное, если стадионы были бы с крышами. На Урале, в Казани, еще где-либо. Тогда могли три месяца не отдыхать и тренироваться, а играть. Но это лирика.

Не проблема, если станем проводить туры по воскресеньям и средам. Другие лиги так поступают – и ничего страшного. Стадионы станут заполняться, футболистов теоретически прибавится. Со всех точек зрения выгодно. Продажи билетов вырастут из-за дополнительных матчей.

– Благополучных клубов хватит?

– Проблемы будут возникать всегда. Если те же "Сочи", "Тамбов" и "Нижний Новгород" готовы выступать в РПЛ, то почему нет? Страна большая, расширение пойдет на пользу.

– Говорят, "Ахмат" хочет взять Беленова из "Уфы". Правда?

– После открытия трансферного окна может произойти все, что угодно. Но сейчас не хочу ни Беленова, ни кого-то другого обсуждать. (Арман Мкртчян)

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