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Агент Языджи: «Мы не в силах повлиять на решение клубов. Юсуф провел фантастическое время в ЦСКА»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о ходе переговоров между ЦСКА и французским «Лиллем» по выкупу игрока.

«Заявление президента «Лилля»? Невозможно комментировать тему, которая касается клубных сторон. Команды пытаются найти какое-то общее решение, на которое мы не в силах повлиять. Все, что я могу сказать — Языджи провел фантастическое время в ЦСКА. Он показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом. Юсуф стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории. Я неоднократно заявлял — если обстоятельства позволят, Юсуф с радостью останется в России», — сказал Чебеджи «СЭ».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22. У российского клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.

ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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21.05 17:00
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