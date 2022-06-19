Агент Языджи: «Мы не в силах повлиять на решение клубов. Юсуф провел фантастическое время в ЦСКА»

Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о ходе переговоров между ЦСКА и французским «Лиллем» по выкупу игрока.

«Заявление президента «Лилля»? Невозможно комментировать тему, которая касается клубных сторон. Команды пытаются найти какое-то общее решение, на которое мы не в силах повлиять. Все, что я могу сказать — Языджи провел фантастическое время в ЦСКА. Он показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом. Юсуф стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории. Я неоднократно заявлял — если обстоятельства позволят, Юсуф с радостью останется в России», — сказал Чебеджи «СЭ».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22. У российского клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.