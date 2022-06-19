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Президент «Лилля» заявил, что Языджи не останется в ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Лилля» Оливье Летанг заявил, что полузащитник Юсуф Языджи не останется в ЦСКА.

25-летний турок провел вторую половину сезона-2021/22 в составе армейцев на правах аренды. По данным «СЭ», французский клуб требует за выкуп футболиста 12 миллионов евро, в то время как красно-синие пытаются сбить цену до 6-8 миллионов евро.

«Языджи не останется в ЦСКА. Некоторые другие клубы проявляют к нему большой интерес», — приводит Sport24 слова Летанга.

В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 голов и сделал 2 результативных передачи в 12 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-19-v-lille-zayavili-chto-yazydzhi-ne-pereydet-v-tsska
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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