Новичок «Локомотива» защитник Лукас Фассон поделился эмоциями от перехода в клуб.

«Я испытал большую радость. Потому что играть в России — это возможность для молодого бразильского игрока играть в Европе. Это всегда огромный вызов в карьере игрока — играть в Европе», — приводит слова Фассона пресс-служба «Локомотива».

Также футболист рассказал о том, что впервые узнал об интересе «Локомотива» от своего отца, которому об этом рассказал агент.

«Я узнал об этом от своего отца, ему сказал мой агент. Мы с отцом были очень счастливы. Томас Цорн приезжал в Бразилию, мы с ним долго разговаривали», — отметил Фассон.

8 июня «Локомотив» объявил о подписании 21-летнего игрока. Бразилец будет выступать за московскую команду под третьим номером, а контракт рассчитан на четыре года.

Ранее Фассон играл за бразильский клуб «Атлетику Паранаэнсе». В минувшем сезоне он провел за команду 9 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

«Локомотив» по итогам сезона-2021/22 занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ.