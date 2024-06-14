Агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса подтвердил интерес со стороны «Карабаха»

Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о будущем своего клиента в российском клубе.

«В Кади заинтересованы многие клубы, но официальное предложение есть только от «Карабаха». Вам нужно теперь спросить у «Краснодара», примут ли они его или нет», — сказал агент «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кади Боржес провел за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, в основном выходя на замену. «Быки» стали серебряными призерами чемпионата России. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.