Агент Нойштедтера: "Спартак" готов заплатить 3 миллиона евро, но "Фенербахче" нужно 8"

Агент защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера подтвердил информацию о том, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Спартак".

При этом представитель футболиста подчеркнул, что стамбульцы рассчитывают выручить за его переход не менее восьми миллионов евро. В свою очередь крсно-белые готовы заплатить не более трех миллионов.

- Мы общались с "Фенербахче", который интересовался возможностью продать Нойштедтера за восемь миллионов евро, - приводит Ajansspor слова Эрджана. - "Спартак" рассматривает возможность подписания игрока, в том числе потому, что у него российский паспорт. Но красно-белые готовы заплатить только три миллиона.

Таблица переходов РФПЛ