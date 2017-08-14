Агент Нойштедтера: "Спартак" готов заплатить 3 миллиона евро, но "Фенербахче" нужно 8"

Агент защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера подтвердил информацию о том, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Спартак".
При этом представитель футболиста подчеркнул, что стамбульцы рассчитывают выручить за его переход не менее восьми миллионов евро. В свою очередь крсно-белые готовы заплатить не более трех миллионов.
- Мы общались с "Фенербахче", который интересовался возможностью продать Нойштедтера за восемь миллионов евро, - приводит Ajansspor слова Эрджана. - "Спартак" рассматривает возможность подписания игрока, в том числе потому, что у него российский паспорт. Но красно-белые готовы заплатить только три миллиона.
Komba
Тот самый Зануда за трёху можно взять любого на улице с двухглавым орлом и будет тоже самое. 8 за такое это очень много и Федун не дурак просто так деньги раскидывать не будет
23:48 14 августа
L Osokin
арбуза пнут, имхо.
22:16 14 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Все посылают мясных далеко и в грубой форме. у-ха-ха. Сидят они в своем хлеву и обтекают. И ведь это только начало, с началом ЛЧ обтекать придется прямо на ходу и в Пять раз сильнее.
21:05 14 августа
Obl2007
За 8 можно кого и поприличней и посильней найти )))))
19:21 14 августа
serzheo
Московитые бабушки в шоке.
18:56 14 августа
Тот самый Зануда
werder63====Где пропадал?Зашивал раны после удара подковы?)))
18:42 14 августа
werder63
Что-то воздух испортился? АААааа, это те таланты ротик открыли, которые супер-игрока эрнани за 8 млн купили)))))
18:38 14 августа
armi
ustin007 тОЧНО! Один ЗЮК-Шариков хмурится ... глядя на себя в зеркало!!!
18:27 14 августа
armi
По голосованию - Он НИКОМУ НЕ НУЖЕН!!!!!!!!!!!
18:24 14 августа
ЗЮК
ustin007,Шариков,ты-это не вся страна.
18:24 14 августа
ustin007
Спартаковская селекция полная клоунада вся страна над ней ржёт!
18:22 14 августа
баламошка
Sergey_msk Кажется над Спартаком и его трансферной политикой даже ничего не понимающие собаки во дворе смеются))//////////////Во-во, собаки и смеются))...Если ты не в курсе, то Нойштедтера Спартак ещё не купил, и уж тем паче за 8. А гавканья, а гавканья сколько!)
18:22 14 августа
Тот самый Зануда
Турки не идиоты и прекрасно осведомлены о нашем лимите и стоимости российского паспорта.За трёху они могут только корочки с двуглавым орлом Федуну прислать.))
18:21 14 августа
Sergey_msk
Турки молодцы, у них в крови, как бы это сказать поприличнее, любовь к торговле! Я бы тоже с удовольствием продал свой старый телек конца 80-х годов, но с доплатой на современную панель и желательно 4К.)))
18:12 14 августа
Sergey_msk
Кажется над Спартаком и его трансферной политикой даже ничего не понимающие собаки во дворе смеются))
18:08 14 августа
Пиитерец
Болелы мясные, да подарите вы уже своему любимому ФК "Полуочко" аппарат доильный, а то вручную из ЛАФ плохо икра доится.
18:04 14 августа
Medved.
8 за второсортного игрока? в Спартаке селекция ниже плинтуса
17:58 14 августа
Berkut-7
Турки могут и на 15 ку рассчитывать , только сумасшедших нету ))
17:58 14 августа
lordblack
Жулик за 7 и Нойша за 8... Я что-то не понимаю в этой жизни...
17:54 14 августа
баламошка
За это дно - и лям много. Турки пусть идут в турецкую баню)
17:48 14 августа
Millwall82
Турки, когда к 9 за Жулика, добавите еще 7? Мы русские такие, приедем к вам и разнесем все турецкие отели.
17:48 14 августа