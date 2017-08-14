17:42 14 августа | Футбол — РФПЛ

Агент Нойштедтера: "Спартак" готов заплатить 3 миллиона евро, но "Фенербахче" нужно 8"

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Агент защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера подтвердил информацию о том, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Спартак".

При этом представитель футболиста подчеркнул, что стамбульцы рассчитывают выручить за его переход не менее восьми миллионов евро. В свою очередь крсно-белые готовы заплатить не более трех миллионов.

- Мы общались с "Фенербахче", который интересовался возможностью продать Нойштедтера за восемь миллионов евро, - приводит Ajansspor слова Эрджана. - "Спартак" рассматривает возможность подписания игрока, в том числе потому, что у него российский паспорт. Но красно-белые готовы заплатить только три миллиона.

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Komba

Тот самый Зануда за трёху можно взять любого на улице с двухглавым орлом и будет тоже самое. 8 за такое это очень много и Федун не дурак просто так деньги раскидывать не будет

23:48 14 августа

L Osokin

арбуза пнут, имхо.

22:16 14 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Все посылают мясных далеко и в грубой форме. у-ха-ха. Сидят они в своем хлеву и обтекают. И ведь это только начало, с началом ЛЧ обтекать придется прямо на ходу и в Пять раз сильнее.

21:05 14 августа

Obl2007

За 8 можно кого и поприличней и посильней найти )))))

19:21 14 августа

serzheo

Московитые бабушки в шоке.

18:56 14 августа

Тот самый Зануда

werder63====Где пропадал?Зашивал раны после удара подковы?)))

18:42 14 августа

werder63

Что-то воздух испортился? АААааа, это те таланты ротик открыли, которые супер-игрока эрнани за 8 млн купили)))))

18:38 14 августа

armi

ustin007 тОЧНО! Один ЗЮК-Шариков хмурится ... глядя на себя в зеркало!!!

18:27 14 августа

armi

По голосованию - Он НИКОМУ НЕ НУЖЕН!!!!!!!!!!!

18:24 14 августа

ЗЮК

ustin007,Шариков,ты-это не вся страна.

18:24 14 августа

ustin007

Спартаковская селекция полная клоунада вся страна над ней ржёт!

18:22 14 августа

баламошка

Sergey_msk Кажется над Спартаком и его трансферной политикой даже ничего не понимающие собаки во дворе смеются))//////////////Во-во, собаки и смеются))...Если ты не в курсе, то Нойштедтера Спартак ещё не купил, и уж тем паче за 8. А гавканья, а гавканья сколько!)

18:22 14 августа

Тот самый Зануда

Турки не идиоты и прекрасно осведомлены о нашем лимите и стоимости российского паспорта.За трёху они могут только корочки с двуглавым орлом Федуну прислать.))

18:21 14 августа

Sergey_msk

Турки молодцы, у них в крови, как бы это сказать поприличнее, любовь к торговле! Я бы тоже с удовольствием продал свой старый телек конца 80-х годов, но с доплатой на современную панель и желательно 4К.)))

18:12 14 августа

Sergey_msk

Кажется над Спартаком и его трансферной политикой даже ничего не понимающие собаки во дворе смеются))

18:08 14 августа

Пиитерец

Болелы мясные, да подарите вы уже своему любимому ФК "Полуочко" аппарат доильный, а то вручную из ЛАФ плохо икра доится.

18:04 14 августа

Medved.

8 за второсортного игрока? в Спартаке селекция ниже плинтуса

17:58 14 августа

Berkut-7

Турки могут и на 15 ку рассчитывать , только сумасшедших нету ))

17:58 14 августа

lordblack

Жулик за 7 и Нойша за 8... Я что-то не понимаю в этой жизни...

17:54 14 августа

баламошка

За это дно - и лям много. Турки пусть идут в турецкую баню)

17:48 14 августа

Millwall82

Турки, когда к 9 за Жулика, добавите еще 7? Мы русские такие, приедем к вам и разнесем все турецкие отели.

17:48 14 августа