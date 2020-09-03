Агент Мирзова: «Резиуана не устраивает ситуация в «Спартаке»

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, в беседе с «СЭ» рассказал о переговорах с «Уралом».

— Интерес от «Урала» есть. Думаю, в ближайшее время мы определимся точно, — заявил Клюев «СЭ». — Сам Резиуан мотивирован и хочет играть. Конечно, ситуация в «Спартаке», где он сыграл несколько минут за шесть игр, его полностью не устраивает. Он хочет играть в футбол, доказать и вернуться на свой уровень. (Сергей Федоров)

В сезоне-2020/21 27-летний Мирзов появился на поле в составе «Спартака» в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:1), проведя на поле 2 минуты.