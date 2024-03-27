Агент Ленини: «Кевин в «Краснодаре» чувствует себя в безопасности»

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, заявил, что последние события в России никак не повлияют на его клиента.

«Кевин сейчас в сборной Кабо-Верде, он особо не в курсе всей этой ужасной ситуации. На его будущее она никак не повлияет. В «Краснодаре» Ленини чувствует себя в безопасности», — приводит слова агента «РБ Спорт».

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли 139 человек.

В нынешнем сезоне Ленини сыграл за «Краснодар» 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с «быками» действует до июня 2025 года.