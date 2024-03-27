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Сегодня, 11:45

Панченко: «Разве можно сравнить Угальде с Тюкавиным? Разные величины»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему «Спартак» заплатил за нападающего Манфреда Угальде 15 миллионов.

— Сколько голов за сезон должен стабильно забивать Соболев?

— Считаю, Александру нужно прежде всего разобраться в себе. Никто не может до конца понять, что же с ним происходит. Пока он не успокоится, не станет хладнокровнее... В его случае все зависит от психологии. Для начала надо стать твердым игроком основы.

— Не считаете, что Абаскаль зря его воспитывает?

— Мы же не знаем, какие требования к нему предъявляет тренер. Меня Четверик воспитывал, воспитывал и довоспитывался. Рекорд установил (улыбается). Думаете, у меня все гладко было с тренером?

— Угальде для вас — кот в мешке? Игорь Корнеев как-то заметил, что 15 миллионов за такого форварда — сумасшествие...

— Где-то могу согласиться с Игорем. Он специалист в этой области, разбирается в форвардах, анализирует. Могу лишь сказать, что пока Угальде не соответствует ни тем деньгам, которые за него заплатили, ни уровню «Спартака».

— Вот как?

— Судите сами. Где Тюкавин и где Угальде? Совершенно разные величины.

— Кого можете выделить из нападающих команд из нижней восьмерки?

— Мне очень нравится Дима Воробьев из «Оренбурга». Если бы не травмы, он бы играл в более статусном клубе. По своему потенциалу Воробьев перерос «Оренбург», но, как составлен его контракт, не знаю. Дима может на поле практически все. И бежит на длинном шаге, и в единоборствах хорош, и прессингует. Интересный игрок. Я бы еще отметил Алексея Каштанова из «Урала». В прошлом сезоне здорово себя зарекомендовал. Но ему еще больше надо работать и прогрессировать, не успокаиваться.

Константин Тюкавин. «Чалов останется в ЦСКА. Кокорин был талантливее Тюкавина, но Костя добьется в футболе большего». Интервью автора первого пента-трика в России

Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Виктор Панченко
11
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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