Панченко: «Разве можно сравнить Угальде с Тюкавиным? Разные величины»
Лучший бомбардир чемпионата России-1993 Виктор Панченко в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, почему «Спартак» заплатил за нападающего Манфреда Угальде 15 миллионов.
— Сколько голов за сезон должен стабильно забивать Соболев?
— Считаю, Александру нужно прежде всего разобраться в себе. Никто не может до конца понять, что же с ним происходит. Пока он не успокоится, не станет хладнокровнее... В его случае все зависит от психологии. Для начала надо стать твердым игроком основы.
— Не считаете, что Абаскаль зря его воспитывает?
— Мы же не знаем, какие требования к нему предъявляет тренер. Меня Четверик воспитывал, воспитывал и довоспитывался. Рекорд установил (улыбается). Думаете, у меня все гладко было с тренером?
— Угальде для вас — кот в мешке? Игорь Корнеев как-то заметил, что 15 миллионов за такого форварда — сумасшествие...
— Где-то могу согласиться с Игорем. Он специалист в этой области, разбирается в форвардах, анализирует. Могу лишь сказать, что пока Угальде не соответствует ни тем деньгам, которые за него заплатили, ни уровню «Спартака».
— Вот как?
— Судите сами. Где Тюкавин и где Угальде? Совершенно разные величины.
— Кого можете выделить из нападающих команд из нижней восьмерки?
— Мне очень нравится Дима Воробьев из «Оренбурга». Если бы не травмы, он бы играл в более статусном клубе. По своему потенциалу Воробьев перерос «Оренбург», но, как составлен его контракт, не знаю. Дима может на поле практически все. И бежит на длинном шаге, и в единоборствах хорош, и прессингует. Интересный игрок. Я бы еще отметил Алексея Каштанова из «Урала». В прошлом сезоне здорово себя зарекомендовал. Но ему еще больше надо работать и прогрессировать, не успокаиваться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5