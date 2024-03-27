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Судейство

Сегодня, 12:31

Начался сбор судей РПЛ. Снова без инспекторов

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня, 27 марта, начался сбор судей, ассистентов и видеоарбитров РПЛ. Он пройдет в течение двух дней, а затем те, кто получил назначения (они уже определены), отправятся на игры 22-го тура чемпионата России.

Сербские руководители департамента судейства предпочитают такой вид общения с рефери, почти полностью отказавшись от онлайн-брифингов, с помощью которых шли обучение и обсуждение работы судей в турах в прошлом сезоне.

Стало традицией организовывать сборы арбитров без инспекторов. Де-факто инспекторами РПЛ руководит Милорад Мажич, с его приходом совместные лекции и занятия, где обсуждаются трактовки и всем даются разъяснения, не проводятся. Для тех, кто оценивает судейство, теперь есть отдельные сборы.

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РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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