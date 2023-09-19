Агент Барбоза считает, что «Краснодар» и «Спартак» усилились лучше всех в РПЛ

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о работе российских клубов на летнем трансферном окне.

«Летом в РПЛ приехало много хороших футболистов. Мы видим, что игроки по-прежнему готовы ехать в Россию. Но я бы выделил «Спартак» и «Краснодар» — именно они усилились лучше всех. В эти клубы пришли качественные игроки», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

В летнее трансферное окно «Спартак» купил нападающего Тео Бонгонда, защитников Олега Рябчука и Срджана Бабича, а также полузащитника Хесуса Медину. «Краснодар» приобрел защитников — Лукаса Оласу, Витора Тормену и Александра Эктова.