Российские клубы заработали 673 миллиона евро в турнирах УЕФА с 2012 года. Больше всего у «Зенита», «Спартак» — пятый

По подсчетам «СЭ», за десять лет с 2012 по 2022 год УЕФА выплатил командам из России 673,9 миллиона евро за участие в еврокубках.

Больше всего (свыше трети) заработал «Зенит» — 236,6 миллиона, в тройке также — ЦСКА (150,9) и «Локомотив» (99,3). На четвертом месте — «Краснодар» (67,5), на пятом — «Спартак» (54,9).