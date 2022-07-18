Агаларов рассказал детали своего перехода в «Ахмат»
Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, почему решил продолжить карьеру в грозненском клубе. В игроке также было заинтересовано несколько клубов РПЛ.
— Вариант с «Ахматом» был лучшим в России?
— С другими клубами личные условия я не обсуждал. Конкретика была только с «Ахматом».
— В смысле? Тебя за полгода успели отправить почти во все клубы РПЛ.
— Объясню. Работало это так: потенциальный покупатель обращался в первую очередь в «Уфу», к Газизову. Если Шамиля Камиловича устраивало предложение, он говорил об этом мне и отцу, и только тогда в переговоры вступали мы. «Уфу» устроило только предложение «Ахмата», поэтому с ними мы дошли до конкретики.
Видел, что писали об интересе ко мне со стороны «Краснодара», «Сочи», «Нижнего». Но я не в курсе, было ли что-то на самом деле. Они разговаривали с Газизовым, лично я с этими клубами не общался, и мне ничего не говорили. С «Ростовом» я тоже не разговаривал и не вел переговоров.
Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» 15 июля. 16 июля 22-летний россиянин дебютировал за команду из Грозного в матче со «Спартаком». Форвард вышел на замену на 56-й минуте и не отличился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1