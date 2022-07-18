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Сегодня, 13:29

Агаларов рассказал детали своего перехода в «Ахмат»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Новичок «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, почему решил продолжить карьеру в грозненском клубе. В игроке также было заинтересовано несколько клубов РПЛ.

— Вариант с «Ахматом» был лучшим в России?

— С другими клубами личные условия я не обсуждал. Конкретика была только с «Ахматом».

— В смысле? Тебя за полгода успели отправить почти во все клубы РПЛ.

— Объясню. Работало это так: потенциальный покупатель обращался в первую очередь в «Уфу», к Газизову. Если Шамиля Камиловича устраивало предложение, он говорил об этом мне и отцу, и только тогда в переговоры вступали мы. «Уфу» устроило только предложение «Ахмата», поэтому с ними мы дошли до конкретики.

Видел, что писали об интересе ко мне со стороны «Краснодара», «Сочи», «Нижнего». Но я не в курсе, было ли что-то на самом деле. Они разговаривали с Газизовым, лично я с этими клубами не общался, и мне ничего не говорили. С «Ростовом» я тоже не разговаривал и не вел переговоров.

Агаларов перешел в «Ахмат» из «Уфы» 15 июля. 16 июля 22-летний россиянин дебютировал за команду из Грозного в матче со «Спартаком». Форвард вышел на замену на 56-й минуте и не отличился результативными действиями.

Гамид Агаларов
ФК Ахмат
ФК Уфа
2
0
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
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 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 - : -
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