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Сегодня, 13:24

Агент заявил, что Иван и Мантуан прибыли в Россию

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент бразильских новичков «Зенита» Ивана Куарежмы и Густава Мантуана Луис Фернандо Гарсия заявил о прибытии игроков в Россию.

«Иван и Мантуан прибыли в Санкт-Петербург», — сказал Луис «СЭ».

29 июня петербургский клуб объявил об аренде Ивана и Мантуана из «Коринтианса». При этом в бразильский клуб из «Зенита» на правах аренды перешел нападающий Юри Алберто.

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