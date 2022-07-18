Агент заявил, что Иван и Мантуан прибыли в Россию
Агент бразильских новичков «Зенита» Ивана Куарежмы и Густава Мантуана Луис Фернандо Гарсия заявил о прибытии игроков в Россию.
«Иван и Мантуан прибыли в Санкт-Петербург», — сказал Луис «СЭ».
29 июня петербургский клуб объявил об аренде Ивана и Мантуана из «Коринтианса». При этом в бразильский клуб из «Зенита» на правах аренды перешел нападающий Юри Алберто.
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|1
|0
|0
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|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
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