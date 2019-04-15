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Адвокат: "Даже предположения о том, что Кокорин и Мамаев могут скрыться, граничат с фантастикой"

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Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассчитывает, что его подопечного могут выпустить из СИЗО. Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, проходит по статьям "Побои" и "Хулиганство".

- Ранее суд формально отнесся к вопросу о мере пресечения. Но факты того, что мы уже прошли определённый рубеж судопроизводства, а сторона обвинения провела треть своей работы, могут повлиять на решение вопроса, - цитирует юриста RT. -  В своей апелляции мы ссылались на моменты начала судебного процесса, на то, что обстоятельства, которые учитывались судами ранее, существенным образом изменились. В данный момент даже предположения о том, что подсудимые повлияют на судопроизводство или попытаются скрыться, граничат с фантастикой.

Все о деле Кокорина и Мамаева - здесь.

 

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/621392-bushmanov-kokorin-mamaev

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