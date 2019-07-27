22:31 | Футбол — РПЛ

"Абсолютно счастливы". "Тамбов" - о победе над "Спартаком"

0
Обсудить

"Тамбов" одержал победу над "Спартаком" (2:0) в матче третьего тура чемпионата России. Официальный Twitter хозяев поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с красно-белыми.

"Друзья! Огромное спасибо всем за поддержку! Сегодня мы абсолютно счастливы!" – написано в Twitter "Тамбова".

 

Тамбов - Спартак

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020  

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ