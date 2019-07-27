"Абсолютно счастливы". "Тамбов" - о победе над "Спартаком"

"Тамбов" одержал победу над "Спартаком" (2:0) в матче третьего тура чемпионата России. Официальный Twitter хозяев поблагодарил болельщиков за поддержку в игре с красно-белыми.
"Друзья! Огромное спасибо всем за поддержку! Сегодня мы абсолютно счастливы!" – написано в Twitter "Тамбова".
Друзья! Огромное спасибо всем за поддержку! Сегодня мы абсолютно счастливы! 😍🔥💪#ТамбовВРПЛ #ТамбовСпартак pic.twitter.com/rDn49SOR2c— ФК «Тамбов» (@fctambov68) July 27, 2019
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