«Ростов» отдаст Мухина в аренду в «Уфу»

«Ростов» отдаст в аренду «Уфе» защитника Александра Мухина, сообщает «РБ Спорт».

20-летний защитник в системе «Ростова» два года, в текущем чемпионате России провел один матч.

«Уфа» после осенней части занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги и находится в зоне вылета. «Ростов» после осенней части чемпионата страны идет на третьей строчке с 35 очками.

В нынешнем сезоне Мухин провел за «Ростов» шесть матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.