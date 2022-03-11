Конте считает несправедливым отстранение российских спортсменов от международных соревнований

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал отстранение россиян от международных спортивных соревнований.

«Очень печально, что эта ситуация между Россией и Украиной влияет на футбол и спортивный мир. Печально, что российских спортсменов отстраняют от соревнований. Считаю, что это несправедливо. Я очень хорошо знаю, какую работу они проделывают каждый день ради участия в соревнованиях», — приводит слова Конте The Guardian.

Напомним, что 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее в РФС рассказали о статусе иска в CAS на решение ФИФА и УЕФА.