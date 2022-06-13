Фабио Каннаваро может возглавить сборную Польши

Бывший защитник сборной Италии и «Ювентуса» Фабио Каннаваро ведет переговоры с Польским футбольным союзом о возможном назначении пост главного тренера национальной команды, утверждает UA-Футбол.

На данный момент команду возглавляет Чеслав Михневич, чей контракт истекает этим летом.

В группе 4 Лиги наций Польша занимает третье место, набрав четыре очка и отставая от лидера, сборной Нидерландов на три балла.