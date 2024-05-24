Уэйн Руни может стать главным тренером «Плимута»
Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни может стать главным тренером «Плимута», сообщает Sky Sports.
По данным источника, руководство клуба заинтересовано в приглашении 38-летнего специалиста. Сам Руни, который в январе 2024 года был уволен из «Бирмингема» спустя 83 дня после назначения, готов вернуться к работе в футболе.
Ожидается, что переговоры между сторонами пройдут в ближайшие дни.
Руни завершил карьеру футболиста в январе 2021 года.
Помимо «Бирмингема», англичанин работал тренером в «Дерби» и «Ди Си Юнайтед».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|40
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10
Новости