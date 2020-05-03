В ФИФА призывают Швейцарию продолжить расследование в отношении Блаттера

ФИФА призвала швейцарское правосудие продолжить расследование в отношении бывшего президента организации Йозефа Блаттера. Для этого Федерация обратилась в генеральную прокуратуру Швейцарии.

— Мы подали заявление в генеральную прокуратуру, в котором настоятельно призываем продолжить расследование (в отношении Блаттера — Прим. «СЭ»), — цитирует заявление ФИФА AFP. — ФИФА рассмотрит все правовые варианты, чтобы виновные понесли наказание.

Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура планирует закрыть дело в отношении Блаттера. В 2015 году его отстранили от футбольной деятельности на восемь лет. В 2016 году этот срок был сокращен до шести лет.

В 2015 году против Блаттера, который тогда был президентом ФИФА, было открыто дело о незаконной передаче двух миллионов евро президенту УЕФА Мишелю Платини. Платини позднее также был отстранен от футбольной деятельности. Кроме того, экс-президента ФИФА обвинили в махинациях при продаже прав на трансляции ЧМ-2010 и ЧМ-2014 Карибскому футбольному союзы. Генеральная прокуратура Швейцарии собирается закрыть дело именно по этому эпизоду.