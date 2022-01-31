Видео выходных: тренер был очень недоволен игрой и дал сверхэмоциональное интервью

Главный тренер команды «Кизляр» Шамиль Магомедов дал эмоциональное интервью после матча ЛФЛ Дагестана с клубом «Пенджаб» (4:4). За выходные его записть стала вирусной, но опубликовать ее на сайте нельзя — во время речи специалист более десяти раз произнес одно и то же нецензурное слово.

«Доволен ли я результатом? Как можно быть довольным такой игрой? Когда 50 моментов не забили, и довольным ничьей быть, жи есть... Так легко было с ними играть! Я клянусь, сколько играю в ЛФЛ, жи есть, уже три-четыре года, жи есть, так легко мне ни с одной командой не было играть, жи есть.

Здесь можно было идти и забивать, жи есть, сколько по кайфу. Я не знаю, жи есть... ###, столько моментов, извиняюсь за ###. Столько моментов... Как можно не забивать?! Хватит уже, тормозите, сердце болит, ###! Забейте говорю, эй! Что по кайфу делайте!

Вот этот тоже балбес, ###, Омаров. Натуральный балбес, жи есть. ###, симулирует, ложится... Я говорю, ударь уже, пас отдай, что-нибудь сделай, ###. Нет же, ###! Клянусь, жи есть, вся злость у меня на этого одного человека, одного, жи есть. Больше всех на него одного, ###. Целый день кушает, 24 на 7, ###, у себя на квартире. Я ему говорю: «Эй, хавать перестань, ты играть не сможешь, ###!» А он на футбол идет и еще печенье закидывает, ###. Я говорю: «Эй, хватит кушать, сейчас обделаешься где-нибудь», — сказал Магомедов, за что интервьюер назвал его «красавчиком».