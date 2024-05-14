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Сегодня, 18:40

Бонгонда: «Кубок — цель «Спартака» номер один»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда заявил о желании команды выиграть FONBET Кубок России.

«Это наша цель номер один сейчас. Выйти в суперфинал и сделать все возможное для победы», — приводит Metaratings слова Бонгонды.

Во вторник, 14 мая, «Спартак» сыграет на выезде против «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России. Победитель встречи выйдет в суперфинал турнира, в котором встретится с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Источник: Metaratings
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