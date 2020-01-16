УЕФА поменял схему символической сборной ради Роналду. У Канте больше голосов

УЕФА в последний момент поменял схему команды года ради нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail. Была использована не самая популярная схема 4-2-4 вместо более традиционных 4-3-3 или 4-4-2.

Среди нападающих Роналду стал только четвертым после Лионеля Месси («Барселона»), Роберта Левандовски («Бавария») и Садио Мане (Ливерпуль"). Полузащитник «Чесли» Н'Голо Канте получил больше голосов болельщиков, чем португалец.

— Это не очень хорошо, — отметил источник. — На самом деле речь идет о фальсификации. Популярность Роналду настолько высока в организации, что схему пришлось изменить.