Спортдиректор «Тамбова»: «Гогуа и ЦСКА? На нас никто не выходил»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2) прокомментировал «СЭ» возможный интерес ЦСКА к защитнику команды Седрику Гогуа.

Во время матча комментатор «Матч Премьер» Тимур Журавель сообщил, что скауты армейцев просматривают 25-летнего ивуарийца на трибунах «Мордовия Арены», где проходила игра.

— По ходу матча появилась информация, что ЦСКА проявляет интерес к Седрику Гогуа. Это правда? — вопрос Худякову.

— На нас никто не выходил. Может, кто-то за кем-то наблюдал, но нам никто конкретное предложение не делал.

— Будете готовы продать игрока при наличии предложения?

— Будет предложение — будем размышлять. Сейчас нам надо думать, как очки набирать, а не как и кого продать. (Арман Мкртчян)