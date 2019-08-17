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Спортдиректор «Тамбова»: «Гогуа и ЦСКА? На нас никто не выходил»

17 августа 2019, 19:25
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2) прокомментировал «СЭ» возможный интерес ЦСКА к защитнику команды Седрику Гогуа.

Во время матча комментатор «Матч Премьер» Тимур Журавель сообщил, что скауты армейцев просматривают 25-летнего ивуарийца на трибунах «Мордовия Арены», где проходила игра.

— По ходу матча появилась информация, что ЦСКА проявляет интерес к Седрику Гогуа. Это правда? — вопрос Худякову.

— На нас никто не выходил. Может, кто-то за кем-то наблюдал, но нам никто конкретное предложение не делал.

— Будете готовы продать игрока при наличии предложения?

— Будет предложение — будем размышлять. Сейчас нам надо думать, как очки набирать, а не как и кого продать. (Арман Мкртчян)

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