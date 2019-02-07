"Самый счастливый момент в моей жизни!". Лопырева – о рождении сына

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева опубликовала в своем Твиттере пост, посвященный рождению сына.​ Напомним, что ребенок появился на свет одном из госпиталей США 5 февраля – в один день с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду​ и нападающим "ПСЖ" Неймаром​.

– Самый счастливый момент в моей жизни! – написала девушка в своем Твиттере.

Напомним, что в 2008 году Лопырева была ведущей передачи "Футбольная ночь". В 2015 году стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону, в котором родилась.