Руни выступил с официальным заявлением относительно обвинений в измене жене

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни в своем Twitter выступил с заявлением, в котором опроверг информацию об измене жене.

— Издание The Sun на главной странице опубликовало новость, в которой я, якобы, веду девушку в отель, — сказал Руни. — Они знают, что это ложь и используют мое имя, чтобы продавать газеты.

The Sun — Enough is enough pic.twitter.com/lCICTdwfwt — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 28, 2019

В ту ночь у меня ничего не было ни с той девушкой, ни с кем-либо еще. Я также не заходил с той девушкой в лифт, как об этом пишет издание.

Женщина, изображенная на фото рядом со мной, — одна из многих, кто просила автограф и совместное фото. Картинка, сделанная фотографом, была представлена в неверном свете и преследовала только одну цель: создать сенсацию на ровном месте.

Уэйн состоит в браке с 12 июня 2008 года на Колин Руни. Ранее игрок уже испытывал проблемы с взаимоотношениями со своей семьей, а недавно выразил желание начать лечиться от алкогольной зависимости.