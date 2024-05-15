Ташуев о поражении «Спартака» в Кубке России: «Команда не была похожа на себя»

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении «Спартака» в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России с «Балтикой» (0:1).

Игра между командами прошла во вторник, 14 мая, в Калининграде на стадионе « Ростех Арена » . Автором единственного гола прошедшей встречи стал защитник хозяев Кевин Андраде, отличившийся на 4-й минуте.

«В кубковых матчах нет фаворита, они непредсказуемы. «Балтика» очень хорошая команда с сильными игроками, которые пришли этой зимой. При этом тренер еще строит ее. «Спартак» создавал моменты, но вратарь Латышенок спасал. При это красно-белые не были похожи на себя, было много суеты и брака», — сказал Ташуев «СЭ».

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там клуб из Калининграда сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.