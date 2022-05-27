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Сегодня, 17:08

УЕФА будет разводить команды из Украины и Белоруссии на всех турнирах

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УЕФА будет разводить команды из Украины и Белоруссии на всех футбольных турнирах, сообщается на официальном сайте организации.

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня постановил разводить команды из Белоруссии и Украины во всех предстоящих турнирах УЕФА с немедленным вступлением данного решения в силу и до последующих изменений», — говорится в заявлении УЕФА.

Помимо этого, матчи, в которых белорусские команды будут хозяевами, пройдут без зрителей.

Источник: https://ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0275-153ea5c8b926-f9da32c0c2c1-1000--%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
УЕФА
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3
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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Рубин – Уфа
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П
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Зенит

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 6
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