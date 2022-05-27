УЕФА будет разводить команды из Украины и Белоруссии на всех турнирах

УЕФА будет разводить команды из Украины и Белоруссии на всех футбольных турнирах, сообщается на официальном сайте организации.

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня постановил разводить команды из Белоруссии и Украины во всех предстоящих турнирах УЕФА с немедленным вступлением данного решения в силу и до последующих изменений», — говорится в заявлении УЕФА.

Помимо этого, матчи, в которых белорусские команды будут хозяевами, пройдут без зрителей.