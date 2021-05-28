Трезеге рассказал, как изменилось его отношение к России после ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Франции, посол Евро-2020 Давид Трезеге рассказал о том, как его отношение к России изменилось после ЧМ-2018.

«Должен заметить, что до ЧМ-2018 ваша страна представлялась нам очень закрытой, дисциплинированной. Но мы увидели, что люди были очень открыты, что они хотели показать свои лучшие качества. Конечно, я был не сказать, что удивлен, потому что я к тому моменту уже кое-что знал. Но стадионы были высочайшего уровня, как и все, что касается организации, готовности и желания показать свою страну. Это был выдающийся прием! У русских было очень много желания показать себя. Вот почему, на мой взгляд, это был выдающийся чемпионат мира. Так мне кажется с позиции, можно сказать, болельщика. Все очень хорошо прошло», — приводит RT слова Трезеге.

Чемпионат мира 2018 года в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Летом 2021 года Россия станет одной из стран-хозяек чемпионата Европы. Санкт-Петербург примет шесть матчей групповой стадии турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня) и Швеция — Польша (23 июня). Также в городе пройдет один из четвертьфинальных матчей, запланированный на 2 июля.