Полузащитник «Краснодара» Стоцкий вышел на поле впервые с декабря 2019 года
18:10
Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий восстановился от травмы и вышел на поле впервые с декабря 2019 года, сообщает официальный Twitter «Краснодара».
«Дмитрий Стоцкий вернулся на поле после травмы спустя 482 дня.
Первым официальным матчем Дмитрия после длительного перерыва стал поединок «Краснодара-2» против «Чертаново», где он вышел на замену и отыграл 35 минут. С возвращением, Дима!», – говорится в посте.
Последний раз Стоцкий выходил на поле в игре «Краснодар» – ЦСКА (1:1) 7 декабря 2019 года. В начале 2020 года 31-летний полузащитник получил травму в контрольном матче против «Ростова» и с тех пор не выходил на поле.
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