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Полузащитник «Краснодара» Стоцкий вышел на поле впервые с декабря 2019 года

18:10
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Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий восстановился от травмы и вышел на поле впервые с декабря 2019 года, сообщает официальный Twitter «Краснодара».

«Дмитрий Стоцкий вернулся на поле после травмы спустя 482 дня.

Первым официальным матчем Дмитрия после длительного перерыва стал поединок «Краснодара-2» против «Чертаново», где он вышел на замену и отыграл 35 минут. С возвращением, Дима!», – говорится в посте.

Последний раз Стоцкий выходил на поле в игре «Краснодар» – ЦСКА (1:1) 7 декабря 2019 года. В начале 2020 года 31-летний полузащитник получил травму в контрольном матче против «Ростова» и с тех пор не выходил на поле.

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