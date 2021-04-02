Полузащитник «Краснодара» Стоцкий вышел на поле впервые с декабря 2019 года

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий восстановился от травмы и вышел на поле впервые с декабря 2019 года, сообщает официальный Twitter «Краснодара».

«Дмитрий Стоцкий вернулся на поле после травмы спустя 482 дня.

Первым официальным матчем Дмитрия после длительного перерыва стал поединок «Краснодара-2» против «Чертаново», где он вышел на замену и отыграл 35 минут. С возвращением, Дима!», – говорится в посте.

Дмитрий Стоцкий вернулся на поле после травмы спустя 482 дня?



Первым официальным матчем Дмитрия после длительного перерыва стал поединок «Краснодара-2» против «Чертаново», где он вышел на замену и отыграл 35 минут.



С возвращением, Дима! ? pic.twitter.com/plFy62PUvS – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 2, 2021

Последний раз Стоцкий выходил на поле в игре «Краснодар» – ЦСКА (1:1) 7 декабря 2019 года. В начале 2020 года 31-летний полузащитник получил травму в контрольном матче против «Ростова» и с тех пор не выходил на поле.