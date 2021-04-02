РФС заключил соглашение о развитии футбола в Смоленской области
РФС, Министерство спорта РФ, Администрация Смоленской области и Федерация футбола региона подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.
Проект поможет систематизировать работу по развитию футбола в области и позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.
«В регионе появится более 45 новых любительских команд, которые примут участие в областных и всероссийских соревнованиях. Для детей будут регулярно проводиться фестивали и мастер-классы с участием известных футболистов, а лучшие тренеры региона, в том числе и детские, получат возможность стажироваться в ведущих российских футбольных клубах и школах. К 2024 году мы также планируем создать условия для увеличения в 4 раза количества девушек, занимающихся футболом в области», — сказал президент РФС Александр Дюков.
Президент Федерации футбола Смоленской области Александр Лысаков поблагодарил губернатора Алексея Островского за внимание к развитию футбольной инфраструктуры и детско-юношеского футбола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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