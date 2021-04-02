РФС заключил соглашение о развитии футбола в Смоленской области

РФС, Министерство спорта РФ, Администрация Смоленской области и Федерация футбола региона подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Проект поможет систематизировать работу по развитию футбола в области и позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

«В регионе появится более 45 новых любительских команд, которые примут участие в областных и всероссийских соревнованиях. Для детей будут регулярно проводиться фестивали и мастер-классы с участием известных футболистов, а лучшие тренеры региона, в том числе и детские, получат возможность стажироваться в ведущих российских футбольных клубах и школах. К 2024 году мы также планируем создать условия для увеличения в 4 раза количества девушек, занимающихся футболом в области», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Президент Федерации футбола Смоленской области Александр Лысаков поблагодарил губернатора Алексея Островского за внимание к развитию футбольной инфраструктуры и детско-юношеского футбола.