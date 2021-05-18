Нигерийский футболист, который был объявлен в розыск в Белоруссии, задержан в Польше
19:12
Нигерийский футболист Зади Чукву Еммануел, который 7 мая был объявлен в розыск в Белоруссии, нашелся спустя 10 дней, сообщает Telegram-канал «Разыскивает милиция».
По информации источника, футболист был задержан полицией в польском городе Тересполь.
Вероятно, речь идет о футболисте команды Lion Heart, которая проводила сбор в Малоритском районе Брестской области.
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