Нигерийский футболист, который был объявлен в розыск в Белоруссии, задержан в Польше

Нигерийский футболист Зади Чукву Еммануел, который 7 мая был объявлен в розыск в Белоруссии, нашелся спустя 10 дней, сообщает Telegram-канал «Разыскивает милиция».

По информации источника, футболист был задержан полицией в польском городе Тересполь.

Вероятно, речь идет о футболисте команды Lion Heart, которая проводила сбор в Малоритском районе Брестской области.