Футбол
Новости
Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020 Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Новости   //    Футбол

В Белоруссии был объявлен в розыск футболист из Нигерии

20:30
Теги:

Нигерийский футболист Зади Чукву Еммануел был объявлен в розыск в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Разыскивает милиция».

В милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов в Бресте 20-летний спортсмен не вернулся в гостиницу. Сообщается, что он мог отправиться в Минск.

Не исключено, что речь идет о футболисте команды Lion Heart, которая проводила сбор в Брестской области.

Дополнительная информация:

https://t.me/rozyskmvdby/658

Читайте также

Агент Сафонов: «В «Краснодаре» человек 12 будет на трансфере»
Кардиолог назвал причины повышенного артериального давления
Видео: в чем Манижа вышла на красную дорожку Евровидения
Избиение петербуржцем мальчика, обидевшего его дочь, попало на видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд