В Белоруссии был объявлен в розыск футболист из Нигерии
20:30
Нигерийский футболист Зади Чукву Еммануел был объявлен в розыск в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Разыскивает милиция».
В милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов в Бресте 20-летний спортсмен не вернулся в гостиницу. Сообщается, что он мог отправиться в Минск.
Не исключено, что речь идет о футболисте команды Lion Heart, которая проводила сбор в Брестской области.
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