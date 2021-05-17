В Белоруссии был объявлен в розыск футболист из Нигерии

Нигерийский футболист Зади Чукву Еммануел был объявлен в розыск в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Разыскивает милиция».

В милицию обратился представитель футбольной команды и сообщил, что 7 мая после спортивных сборов в Бресте 20-летний спортсмен не вернулся в гостиницу. Сообщается, что он мог отправиться в Минск.

Не исключено, что речь идет о футболисте команды Lion Heart, которая проводила сбор в Брестской области.