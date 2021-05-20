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Глава федерации футбола Курганской области украл деньги на питание детей

16:09
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Руководитель федерации футбола Курганской области Евгений Рассказов осужден по делу о мошенничестве, сообщает URA.RU. Его признали виновным в махинациях с едой спортсменов.

Рассказов в 2018 году похитил деньги ГАУ «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области». Средства предназначались для усиленного питания детей-спортсменов во время тренировок по футболу и покупки наградной атрибутики. Общая сумма ущерба составила 229 200 рублей.

Суд назначил Рассказову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 200 000 рублей.

Дополнительная информация:

https://ura.news/news/1052485843

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