Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о дружбе с тренером Юрием Семиным.

«Уже когда учился курсе на третьем, приехал в Орел на каникулы, — сказал Баринов «СЭ». — А до того был на матче семинского «Спартака» с ЦСКА. Красно-белые выиграли — 2:1, и Юрка с подачи Рейнгольда забил красивый гол головой. В качестве премии ему подарили рижский радиоприемник ВЭФ. Красивый!

Иду к Семину и вижу недалеко от дома его деда: стоят рыжий Володя Нефедов и Юрка — в черных шортах и белой рубашке. Нефед уходил, и мы пошли к Юре домой. Приходим на крыльцо — там его папа, дядя Паша, выпивает с моим дядькой Михаилом. Они, шоферы, очень дружили. А Вера Филипповна, которая знала, что мы любим, вынесла нам трехлитровую банку молока и пирог, который испекла к приезду сына. Круглый, в клеточку, с повидлом. Ой как вкусно! Ели этот пирог и пытались слушать ВЭФ.

Да, пили молоко, не смейтесь. И Юрка был не по этой части, а я тогда вообще спиртного не пил — первый раз сделал это вообще в 25 лет, когда получил первую серьезную роль в кино. Потом уже были всякие застолья. У нас обязательны посиделки перед Новым годом, когда мы собираемся в бане.

У многих в нашей стране срабатывает момент врожденной нищеты. Когда ты, будучи из бедной семьи, в какой-то момент начинаешь хорошо зарабатывать, невольно побаиваешься, что это может уйти и все время хочешь доказать себе способность гульнуть на широкую ногу, купить дорогущий виски, посидеть в самом элитном ресторане. В футбольной среде сталкивался с этим очень часто. У Юрки этого не замечал. Зато он потрясающе разбирается в винах. Во всем доходит до сути».

Полный монолог Валерия Баринова о Юрии Семине читайте здесь