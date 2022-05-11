«Семин потрясающе разбирается в винах». Актер Баринов — о дружбе с тренером
Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов рассказал о дружбе с тренером Юрием Семиным.
«Уже когда учился курсе на третьем, приехал в Орел на каникулы, — сказал Баринов «СЭ». — А до того был на матче семинского «Спартака» с ЦСКА. Красно-белые выиграли — 2:1, и Юрка с подачи Рейнгольда забил красивый гол головой. В качестве премии ему подарили рижский радиоприемник ВЭФ. Красивый!
Иду к Семину и вижу недалеко от дома его деда: стоят рыжий Володя Нефедов и Юрка — в черных шортах и белой рубашке. Нефед уходил, и мы пошли к Юре домой. Приходим на крыльцо — там его папа, дядя Паша, выпивает с моим дядькой Михаилом. Они, шоферы, очень дружили. А Вера Филипповна, которая знала, что мы любим, вынесла нам трехлитровую банку молока и пирог, который испекла к приезду сына. Круглый, в клеточку, с повидлом. Ой как вкусно! Ели этот пирог и пытались слушать ВЭФ.
Да, пили молоко, не смейтесь. И Юрка был не по этой части, а я тогда вообще спиртного не пил — первый раз сделал это вообще в 25 лет, когда получил первую серьезную роль в кино. Потом уже были всякие застолья. У нас обязательны посиделки перед Новым годом, когда мы собираемся в бане.
У многих в нашей стране срабатывает момент врожденной нищеты. Когда ты, будучи из бедной семьи, в какой-то момент начинаешь хорошо зарабатывать, невольно побаиваешься, что это может уйти и все время хочешь доказать себе способность гульнуть на широкую ногу, купить дорогущий виски, посидеть в самом элитном ресторане. В футбольной среде сталкивался с этим очень часто. У Юрки этого не замечал. Зато он потрясающе разбирается в винах. Во всем доходит до сути».
Полный монолог Валерия Баринова о Юрии Семине читайте здесь
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0