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Заседание исполкома РФС пройдет 24 мая

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Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет во вторник, 24 мая.

Как сообщает пресс-служба РФС, заседание состоится в Доме футбола в очном формате. Начало — в 12.00.

Проект повестки будет опубликован позже на сайте РФС дополнительно.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215864
Футбол
РФС
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
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 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
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П
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Краснодар

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