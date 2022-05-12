Заседание исполкома РФС пройдет 24 мая

Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет во вторник, 24 мая.

Как сообщает пресс-служба РФС, заседание состоится в Доме футбола в очном формате. Начало — в 12.00.

Проект повестки будет опубликован позже на сайте РФС дополнительно.