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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 17:35

Футбольный матч в Белоруссии завершился со счетом 50:0

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Команда «Миоры» разгромила «Россоны» в матче второго тура Лиги министерства спорта Белоруссии — 50:0.

Игра проходила 4 мая. Хозяева забили гостям 50 безответных мячей — 24 в первом тайме и еще 26 во втором.

Лига министерства спорта — третий по силе дивизион чемпионата Белоруссии. 4 мая Белорусская федерация футбола объявила, что 6 мая состоится заседание исполкома в отношении формата проведения лиги. В связи с этим уже проведенные матчи могут утратить турнирное значение.

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