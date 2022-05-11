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Сегодня, 19:30

Яя Туре — о Селюке: «Он не является моим агентом»

Яя Туре попросил не называть Селюка его агентом
Читать «СЭ» в
Яя Туре.
Фото Reuters

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре заявил, что Дмитрий Селюк не является своим агентом.

«СМИ, прошу, обратите внимание, что мистер Дмитрий Селюк не является моим агентом. Я все еще вижу, что пресса пишет так. Мои интересы представляет Леон Манн. Спасибо», — написал Туре в своей соцсети.

Ранее Селюк прокомментировал информацию о возможном повышении ивуарийца в английском «Тоттенхэме».

Футбольный агент отметил, что Туре может стать топ-тренером.

Яя Туре
Дмитрий Селюк
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Антон Зиньковский

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

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Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

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