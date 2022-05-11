Яя Туре попросил не называть Селюка его агентом

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре заявил, что Дмитрий Селюк не является своим агентом.

«СМИ, прошу, обратите внимание, что мистер Дмитрий Селюк не является моим агентом. Я все еще вижу, что пресса пишет так. Мои интересы представляет Леон Манн. Спасибо», — написал Туре в своей соцсети.

Ранее Селюк прокомментировал информацию о возможном повышении ивуарийца в английском «Тоттенхэме».

Футбольный агент отметил, что Туре может стать топ-тренером.