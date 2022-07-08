На 88-м году жизни скончался бывший игрок ЦСКА Дезидерий Ковач
В пятницу, 8 июля, на 88-м году жизни скончался экс-игрок ЦСКА Дезидерий Ковач, сообщает пресс-служба клуба.
Ковач выступал за клуб с 1958-го по 1960 год. За 2,5 года провел за ЦСКА 30 матчей.
Также Ковач играл за «Локомотив», «Молдову», «Трактор» (Волгоград) и «Энергию». В 1967 году он завершил карьеру игрока. Затем Ковач более 15 лет работал в ДЮСШ «Молдова». Среди воспитанников Ковача его сын Валентин.
После перехода Валентина в 1982 в ЦСКА Дезидерий до 1996 года работал тренером в армейской СДЮШОР. Он первый тренер Игоря Акинфеева.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7890
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