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Вратарь женской сборной России Тодуа надеется, что российские клубы вернутся в еврокубки

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Вратарь женской сборной России и ЦСКА Эльвира Тодуа в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возвращении российских клубов в еврокубки после апелляции в CAS.

«Надежда на то, что российские клубы вернутся в еврокубки после аппеляции в CAS, есть всегда. Мы очень верим, что все будет нормально», — сказала Тодуа «СЭ».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Все вердикты организаций были оспорены РФС в CAS в Лозанне.

Затем, в начале мая, УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23, а сборная России не примет участия в Лиге наций-2022/23.

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