Камил Гаджиев: «Пригласим в команду Медиалиги футболистов и хоккеистов»

Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, кого он хочет видеть в своем клубе Медиалиги. По его словам, игроками команды в основном будут представители организации.

«Участниками команды в основном будут представители Fight Nights, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт». — Хотим создавать конкуренцию за счет собственных кадров. Я считаю, что это наиболее справедливо, потому что, если команда называется Fight Nights, в ней не должны играть футболисты со стороны. За редким исключением, когда это известные люди из мира спорта, которые являются нашими друзьями. Именно поэтому мы пригласим в команду Медиалиги футболистов и хоккеистов. Кого конкретно? Я пока думаю, хочу поговорить с хоккеистами, понять, кто мог бы нас реально усилить. Предполагаю, что это будут известные имена».

Глава AMC Fight Nights Global ответил на вопрос о том, рассматривается ли приглашение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Я уверен, что Нурмагомедов рано или поздно придет к тому, чтобы заявить свою команду в Медиалиге. Команда у него и так есть, просто она пока не играет в Медиалиге. Зная то, как сильно Хабиб неравнодушен к футболу, уверен, его команда рано или поздно будет играть в какой-либо лиге. А пригласить его разово мы бы хотели, конечно, но не сможем, потому что регламент лиги не позволяет этого сделать. Нужно заявить команду на весь сезон», — сказал он.

Ранее Камил Гаджиев рассказал о переговорах с Мостовым о назначении главным тренером клуба Медиалиги.