Камил Гаджиев: «Пригласим в команду Медиалиги футболистов и хоккеистов»
Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, кого он хочет видеть в своем клубе Медиалиги. По его словам, игроками команды в основном будут представители организации.
«Участниками команды в основном будут представители Fight Nights, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт». — Хотим создавать конкуренцию за счет собственных кадров. Я считаю, что это наиболее справедливо, потому что, если команда называется Fight Nights, в ней не должны играть футболисты со стороны. За редким исключением, когда это известные люди из мира спорта, которые являются нашими друзьями. Именно поэтому мы пригласим в команду Медиалиги футболистов и хоккеистов. Кого конкретно? Я пока думаю, хочу поговорить с хоккеистами, понять, кто мог бы нас реально усилить. Предполагаю, что это будут известные имена».
Глава AMC Fight Nights Global ответил на вопрос о том, рассматривается ли приглашение бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Я уверен, что Нурмагомедов рано или поздно придет к тому, чтобы заявить свою команду в Медиалиге. Команда у него и так есть, просто она пока не играет в Медиалиге. Зная то, как сильно Хабиб неравнодушен к футболу, уверен, его команда рано или поздно будет играть в какой-либо лиге. А пригласить его разово мы бы хотели, конечно, но не сможем, потому что регламент лиги не позволяет этого сделать. Нужно заявить команду на весь сезон», — сказал он.
Ранее Камил Гаджиев рассказал о переговорах с Мостовым о назначении главным тренером клуба Медиалиги.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -