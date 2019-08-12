Малком: "Одни друзья детства играют, другие сидят в тюрьме"

Новичок "Зенита" Малком рассказал о своем детстве.

– Вообще-то поведение в школе у меня было отличное, – приводит слова Малкома сайт телеканала "Матч". – Я не прогуливал, ходил на все уроки. Вот только успеваемость хромала, оценки действительно получал так себе.

– Самому в детстве приходилось помогать семье?

– Начал делать это с 11 лет, когда стал зарабатывать свои первые деньги. Так продолжается и по сей день. Я всем обязан своей семье – она столько для меня сделала!

– Уличный футбол чем-то помог в профессиональной карьере?

– Бывало старшие не брали с собой играть. Говорили: "Ты еще маленький". Поэтому я старался быть как можно лучше. И, получается, с детства привыкал играть с теми, кому больше лет.

– Говорят, вы до сих пор ежегодно собираетесь с друзьями, с которыми в детстве гоняли мяч на улице. Кто они сейчас?

– Когда я в отпуске в Бразилии, обязательно стараемся собраться. Проводим время вместе, ужинаем, веселимся, как в детстве. Но с некоторыми сделать это невозможно, потому что они сидят в тюрьме. С другой стороны, скажем, Гильерме Арана играет за "Севилью" в Испании.