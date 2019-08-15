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«Лацио» интересуется нападающим сборной Украины

15 августа 2019, 17:07
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Нападающий «Гента» Роман Яремчук попал в сферу интересов «Лацио». Римский клуб ищет варианты усиления линии нападения, сообщает La Lazio Siamo Noi.

Также в список интересов «Лацио» входят испанцы Фернандо Льоренте и Дани Ольмо.

В нынешнем сезоне 23-летний Яремчук успел провести 3 матча в Лиге Европы, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. Также на его счету 1 мяч в двух матчах чемпионата Бельгии.

В составе сборной Украины футболист дебютировал в 2018 году и с тех пор забил 2 мяча в 8 встречах.

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