В Федерации футбола Венгрии отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова главным тренером сборной
13:59
В пресс-службе Венгерской федерации футбола прокомментировали «СЭ» информацию о возможном назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Венгрии.
Ранее об этом сообщал «РБ спорт».
«Венгерская федерация футбола подписала долгосрочный контракт с главным тренером Марко Росси в марте. Как в последнее время несколько раз отмечали и наша федерация, и главный тренер национальной сборной, уверенность двух сторон друг в друге не нарушена и обе стороны готовы выполнять контракт, действующий до 2025 года», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.
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