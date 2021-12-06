В Федерации футбола Венгрии отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова главным тренером сборной

В пресс-службе Венгерской федерации футбола прокомментировали «СЭ» информацию о возможном назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Венгрии.

Ранее об этом сообщал «РБ спорт».

«Венгерская федерация футбола подписала долгосрочный контракт с главным тренером Марко Росси в марте. Как в последнее время несколько раз отмечали и наша федерация, и главный тренер национальной сборной, уверенность двух сторон друг в друге не нарушена и обе стороны готовы выполнять контракт, действующий до 2025 года», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.