Какие соревнования отменили из-за коронавируса. Список пополняется
12:25
Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования.
Чемпионат Европы по футболу — перенесен на лето 2021 года, чемпионат мира по хоккею-2020 — отменен, летняя Олимпиада — отложена, Игры в Токио должны пройти не позже лета 2021 года.
17 марта РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ объявили о приостановке своих сезонов до 10 апреля. 25 марта КХЛ сообщила: плей-офф доигран не будет, Кубок Гагарина завершен.
Список соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса:
Влияние коронавируса на спорт. Главное. Фото «СЭ»
Кто из спортсменов заразился коронавирусом, можно посмотреть здесь.
Отмененные из-за коронавируса соревнования. Спорта все меньше
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020